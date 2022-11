LIVE Cocciaretto-Andreescu 5-2 | Italia-Canada BJK Cup 2022 in DIRETTA | la canadese serve per restare nel set

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 In corridoio il dritto della, colpito in ritardo. 30-15 In rete il rovescio della marchigiana al termine di uno scambio molto intenso. 15-15 Risposta aggressiva, e dritto in avanzamento vincente. Perfetta. 15-0 Servizio e dritto a segno per. 5-2 Game. Scappa via il dritto in allungo di, che dopo il cambio di campo servirà per rimanere nel set. 40-30 Ottimo il dritto incrociato dell’azzurra che stringe ancor di più l’angolo trovato dalla sua avversaria. Palla del 5-2. 30-30 Servizio e dritto a segno per. 15-30 Dritto carico di rotazione della numero 45 WTA che mette in difficoltà l’anconetana. 15-15 Dritto in ...