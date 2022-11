Incredibile ma vero | anche il Samsung Galaxy A33 si aggiorna ad Android 13

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 10 novembre 2022) Detto, fatto: l’mento13 è disponibile per ilA33 5G insieme all’interfaccia proprietaria One UI 5.0. Solo nella giornata di ieri, era giunta notizia del programma beta per lo specifico smartphone di fascia media. A distanza di meno 24 ore, è iniziata invece la distribuzione del pacchetto corposo in Europa ed in paticolareper l’Italia. Non si puà che applaudire alla politica deglimenti software di. Tra fine ottobre e l’inizio di novembre, sono statiti ad13 i top di gamma attualiS22 mai dispositivi ex ammiraglie come iS21, S20, pure i Note 20. Inoltre, nella giornata di ieri, è toccato ...