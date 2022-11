Il PSG tenta il big del Milan | ora è tutto confermato

Locatelli, dopo la bella prestazione offerta contro il, mantiene il suo posto davanti alla ... dalla zona sinistra, oltre ad offrire un'azione di contrasto efficace su Dumfries,di proporre ...21:19 34' - Mancino di Dumfries, parata di Szczesny Dumfriesil sinistro, Szczesny blocca ... Juve aggressiva come colVediamo ". Lo ha dichiarato Milik a Dazn prima di Juventus - Inter. 20:...Il difensore brasiliano, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, ha raccontato del momento della Juve, di Pogba e alcune curiosità ...Blog Calciomercato.com: La Juventus chiude il girone e il suo disastroso percorso in Champions League ospitando allo Stadium il Paris Saint Germain. Una partita che al momento del ...