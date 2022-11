Dl aiuti | Fontana si scusa con l' aula per il ritardo | ' mai più'

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov (Adnkronos) - "Condivido la posizione dell'onorevole Giachetti: sarà mia cura che non si ripetano questi ritardi e mi scuso per quello che è accaduto". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzoalla ripresa dei lavori dell'della Camera sul Dlter. L'ha ripreso l'esame dopo un lungo stop che si è protratto oltre l'orario previsto, le 17. Le opposizioni hanno protestato, in particolare Giachetti: "La maggioranza è impantanata dal primo giorno. Ma noi non siamo qui a fare i vostri camerieri", ha detto tra l'altro l'esponente di Iv.

