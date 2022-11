Bonus rottamazione tv e decoder | a chi spetta e come richiederlo | domande fino al 12 novembre 2022

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il 12, ovvero tra pochi giorni, verranno sospese le richieste per il “tv e”, con la piattaforma adibita alla registrazione che verrà chiusa. Il sito, messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per chiedere l’incentivo statale, verrà disattivato e successivamente chiuso. Quindi per i cittadini interessati, urge la necessità di registrarsi quanto prima se desiderosi di poter beneficiare dell’aiuto. Iltv eAncora pochi giorni per richiedere ilTV. Parliamo del contributo di 100 euro riconosciuto in favore di chi decide di rottamare il suo vecchio televisore. In realtà, le scelte sono due: o si cambia la TV o sia acquista il, anch’esso ...

I duesono iltv - decoder e iltv, per la sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi non più compatibili con i nuovi standard di trasmissione o per l'acquisto dei ...Le risorse economiche stanziate per l'erogazione deiTV - Decoder eTv per la sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi non più compatibili con i nuovi standard di trasmissione o per l'acquisto dei decoder compatibili con gli standard Dvbt2 si ...Ultimi giorni per usare il bonus tv: la scadenza è fissata per il 12 novembre 2022. Come fare per avere il doppio scontoLo stop programmato al bonus TV per mancanza di fondi è stato già reso noto nei giorni scorsi. La misura di incentivo per l’acquisto di un nuovo apparecchio televisivo o di un decoder ha avuto così ta ...