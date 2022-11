Attentato in Belgio | morto un poliziotto al grido “Allah Akbar” L' assurda storia

(Di giovedì 10 novembre 2022) Attacco terroristico in. Due poliziotti sono stati accoltellati a Bruxelles, nel quartiere Schaerbeek su rue d'Aerschot nei pressi della Gare du Nord. Uno di loro è deceduto a seguito delle ferite riportate. L'aggressore invece è stato ferito a colpi d'arma da fuoco da un'altra pattuglia intervenuta sul posto. Secondo alcuni media locali l'aggressore avrebbe urlato “” nel compiere il gesto. Secondo le prime ricostruzioni dei media belgi l'uomo si era presentato oggi a mezzogiorno in un commissariato a Evere (municipio della capitale), annunciando l'intenzione di commettere un attacco contro la polizia. Sotto la supervisione di un magistrato, è stato portato con il proprio consenso in ospedale con l'obiettivo di sottoporlo a una valutazione psichiatrica. A quanto pare, è stato successivamente dimesso. Nella serata, ...

Il Tempo

Se confermata l'origine partigiana dell'" dunque non un fortuito incidente stradale, gli ... I principali importatori sono stati Francia, Paesi Bassi e. Regno Unito e Lituania sono gli ...... custodita in una scatola con su scritto "Luca Traini", autore dellneofascista avvenuto ... Matilde delin Lituania di Marta Martínez Tato Grande Fratello Vip 7 , il branco contro ... Belgio, accoltellati due poliziotti al grido “Allah Akbar”. La storia da incubo Attacco terroristico in Belgio. Due poliziotti sono stati accoltellati a Bruxelles, nel quartiere Schaerbeek su rue d’Aerschot nei pressi della ...Prima di colpire avrebbe urlato «Allah Akbar», poi l’uomo è stato neutralizzato da un'altra pattuglia arrivata in soccorso. L'aggressione vicino alla Gare du Nord ...