Atp Finals Torino 2022 | sorteggiati i due gironi | Djokovic con Tsitsipas e Medvedev | Nadal pesca bene

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sono statii duedelle Nitto Atp, che si disputeranno a. L’urna sorride a Rafa, chedue giocatori abbordabili come Ruud e Fritz, oltre al canadese Auger-Aliassime, molto in forma ma comunque all’esordio nel torneo. Va decisamente peggio a Novak, inserito nel Gruppo Rosso insieme a, entrambi campioni passati delle Atp, e la mina vagante Rublev. Di seguito la composizione dei due. GRUPPO VERDERuud Auger-Aliassime Fritz GRUPPO ROSSORublevSportFace.

Vogliamo rendere la vita molto difficile a chi un giorno dovrà decidere se spostare ledal nostro paese '. Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi , che ...Impresa di Dominic Stricker (111) alle Next Gen, dove l'elvetico si concesso il lusso di battere Lorenzo Musetti (23) qualificandosi dopo appena due partite per le semifinali. In un match intenso e spettacolare, il ...Musetti e Stricker hanno dato vita a un match bellissimo vinto dallo svizzero. Oggi Musetti-Draper e Passaro-Nakashima per la semifinale.Lorenzo Musetti si giocherà l'accesso alle semifinali delle Next Gen ATP Finals giovedì sera contro il tennista inglese Jack Draper. L'azzurro infatti, dopo la sconfitta contro lo svizzero Dominic Str ...