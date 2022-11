La Sicilia

... le restituzioni dovute alla diplomazia culturale, il ritrovamento tra le macerie deio ... intervenendo insieme ad Annalisa Cipollone, Capo di gabinetto dele Federica Galloni, Direttrice ...Le cause dell'abbandono sono da ricercarsi in alcune calamità naturali, come frane o, ma ... La leva economica attivata dal Ministero per la Cultura (), ha messo a disposizione 1 miliardo ... Terremoti: Mic attiva unità di crisi per verifiche sul patrimonio culturale Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Attivate le unità di crisi del Ministero della Cultura per programmare i primi sopralluoghi nelle zone colpite dal sisma e verificare eventuali danni al ..."Quando l'uomo comprende - nel dolore - di non essere il padrone delle cose la cui esistenza lo affascina e seduce, allora può voltarsi, assumere uno sguardo nuovo sulla realtà e scoprire lo scorrere ...