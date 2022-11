Sassuolo | Pinamonti | 'Il gol? dopo critiche e insulti | è una bella soddisfazione'

La Roma non va oltre l'1 - 1 contro ilnel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Al Mapei Stadium tornano al gol Abraham ...Traorè 6: ilcon lui diventa più pericoloso ma non per suo merito, solo perché ci sono più spazi)7: un tocco da bomber che redime una prestazione altrimenti ancora troppo timida. ...Andrea Pinamonti è tornato al gol: il centravanti neroverde ha siglato la sua terza marcatura in campionato fissando sull’1-1 Sassuolo-Roma. L’attaccante trentino ha rilasciato alcune dichiarazioni do ...José Mourinho è fuori sé dopo Sassuolo-Roma 1-1. Si presenta davanti alle telecamere e, dopo aver lodato l’atteggiamento ...