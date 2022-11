(Di mercoledì 9 novembre 2022) Pomeriggio rock nell’ufficio delRobertoin Campidoglio a. Prima della consegna della Lupa d’Oro a, il rocker di Zocca si è intrattenuto con ilno nel suo ufficio. Durante l’incontro,ha imbracciato la sua chitarra e, accompagnando la voce del Blasco nazionale, ha dato il via a un inedito e sorprendentedell’intramontabile. Successivamente, si è svolta la cerimonia di consegna del premio. Un’occasione per rendere omaggio all’artista che quest’anno ha avuto il maggior seguito durante i suoi concerti in Italia, che hanno portato sotto il palco circa 701.000 spettatori in tutta Italia. Il Blasco ha ...

Il primo cittadino della Capitale accompagna con la chitarra il rocker di Zocca in una ...... racconta il cantautore milanese nel suo camerino al Palazzo dello Sport di, dove ieri sera " ... che la incise e la portò in giro per il mondo " lo raggiunge sul palco per unsu "Se è vero ... Roma, duetto a sorpresa tra il sindaco Gualtieri e Vasco Rossi sulle note di “Albachiara” - Il video Duetto a sorpresa tra il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Vasco Rossi, prima della consegna della Lupa d'Oro alla star del rock italiano, mercoledì 9 novembre. Nel salottino del sindaco, il primo ...Un duetto che ha sorpreso i romani quello di Gualtieri e Vasco Rossi, che hanno intonato ‘Albachiara’. Il cantante oggi ha ricevuto la Lupa d’Oro in Campidoglio. Vasco Rossi oggi è stato ospite in Cam ...