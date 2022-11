Next Gen Atp Finals Milano 2022 | Nakashima doma Lehecka e ipoteca l’accesso in semifinale

Leggi su sportface

Brandonbatte in tre set Jirie conquista la seconda vittoria alleGen ATPdi(cemento indoor). Nel secondo incontro del Gruppo Verde, l'americano liquida il tennista ceco con il punteggio di 4-1 4-3(2) 4-2 e resta imbattuto, blindandoalle semifinali. Gli basterà infatti conquistare un solo set contro Passaro nell'ultimo match del girone. Ancora in corsa per la qualificazione anche, che se dovesse battere Arnaldi staccherebbe il pass per le fasi finali.