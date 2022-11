Lozano entra e segna | poi la chiude Zielinski | il film di Napoli-Empoli VIDEO

NAPOLI " Il Napoli ringrazia Hirvingche, cambia la partita e regala l'ennesima vittoria (la 12in 14 giornate) ai partenopei. Gli azzurri impiegano 69 per far spostare il pullman empolese, parcheggiato davanti alla porta di ...Napoli Meret 6.5 Inoperoso per tutta la gara, ma nel recupero nega con i piedi il gol a Bajrami. Di Lorenzo 6.5 Le ha giocate tutte e sta tenendo botta, stavolta con più autorevolezza. Ostigard 6 ...NAPOLI (ITALPRESS) - Il Napoli ringrazia Hirving Lozano che entra, cambia la partita e regala l'ennesima vittoria (la 12^ in 14 giornate) ai partenopei. Gli azzurri impiegano 69' per far spostare il p ...Panchina d'oro. E stavolta il prestigioso premio per il miglior allenatore della stagione c'entra solo fino a un certo punto. Perché a contare è proprio il peso di chi entra ...