Inter Bologna in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vederein. Il match è in programma mercoledì 9 novembre 2022, alle ore 20.45. I nerazzurri cercano di risollevarsi dopo la sconfitta esterna contro la Juventus. Inzaghi non vuole fallire e cerca tre punti per scrollarsi di dosso le difficoltà L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Dove vedere: streaming e diretta tv La partita trasi gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle 20.45. Il match sarà tasmesso in esclusiva tv e streaming da , ...... il BolognaLa sconfitta contro la Juventus nel derby d'Italia brucia ancora in casache, però, ha subito l'occasione di rifarsi in casa contro il, sfida valida per la quattordicesima ...Passano le giornate e l'Inter resta l'unica squadra della massima serie a non aver pareggiato neanche una partita (8 vittorie e 5 sconfitte). Il Bologna ha invece ingranato un'altra marcia nelle… Legg ...C’è stato poco tempo per leccarsi le ferite dopo la sconfitta contro la Juventus, per l’Inter di Simone Inzaghi arriva subito l’occasione per dimostrare che il ...