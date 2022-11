Fiorentina - Salernitana | problemi di Dazn e la partita non si vede | tifosi infuriati sul web

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Continuano idi. Questa volta a farne le spese sono idiche non riescono are laa causa di un errore temporaneo. Da Nord a Sudre la ...

Continuano i problemi di Dazn . Questa volta a farne le spese sono i tifosi diche non riescono a vedere la partita a causa di un errore temporaneo. Da Nord a Sud vedere la partita che si sta svolgendo all'Artemio Franchi di Firenze sembra essere ...Allo stadio Artemio Franchi il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live1 - 0 MOVIOLA Fischio d'inizio ore 20.45 1 Si parte al Franchi. 3 Ci prova Kouamè, Sepe devia in angolo. 15 GOL! Bonaventura sblocca il match al ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Fiorentina si porta avanti al Franchi contro la Salernitana. Al 15' Bonaventura manda sul fondo Ikonè poi si inserisce a centro area. Il francese lo vede e lo serve, l’ex Milan in spaccata non sbag ...