Federico Scopelliti a capo di Opel Italia

TORINO - Nell'ambito della più generale riorganizzazione di Stellantis Italia e delle sfide in vista, è stato nominato un nuovo Direttore del Brand Opel. Si tratta di Federico Scopelliti, 44enne milanese, laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi. Scopelliti ha una larga esperienza in molte aziende del settore automotive e non, a livello nazionale. A partire dal 9 novembre 2022 il manager ha la responsabilità di dare piena attuazione all'elettrificazione della marca.