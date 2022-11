Copasir e vigilanza Rai | due partite che si intrecciano alle regionali del Lazio | mentre si allarga la frattura tra Pd e M5s

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’asse Partito democratico-Movimento 5 stelle sembrava aver retto per la distribuzione di vicepresidenti, questori e segretari di Montecitorio e Palazzo Madama. Nonostante i pentastellati abbiano strappato, da seconda forza di opposizione dopo i Dem, due caselle in più del Nazareno negli uffici di presidenza, gli esiti di quelle votazioni non avevano creato scompiglio tra i due principali partiti del centrosinistra. La resa dei conti, però, è arrivata comunque:nomine parlamentari residue sile elezionidi inizio 2023. Ed è su questi due scacchieri che la distanza tra Giuseppe Conte ed Enrico Letta sfilaccia quel che resta del campo largo. Bisogna eleggere i presidenti del, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, e della Commissione di...

Bisogna eleggere i presidenti del, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, e della Commissione diRai . Due ruoli che spettano alle opposizioni, ma per i quali ...Per ilcontinuano a circolare i nomi dei Dem Francesco Boccia , Enrico Borghi e Lorenzo Guerini , mentre per laRai sarebbe in corsa per il M5S Riccardo Ricciardi (o in alternativa ...Svolgono una parte molto importante dei lavori delle camere, anche se poco raccontata: oggi e domani eleggeranno i propri presidenti ...Il leader cinquestelle rilancia lo slogan «Mai termovalorizzatori a Roma». Ora il Pd punta su D’Amato, già proposto da Calenda. Il nodo delle primarie ...