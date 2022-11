Caso ginnastica | Nina Corradini | «Ho fiducia nella giustizia sportiva | quello che ho subìto non deve più capitare»

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La ginnasta, al centro delle cronache negli ultimi giorni dopo la sua denuncia sulle presunte «pressioni mentali» attuate dalle allenatrici della Feder, si dice serena e fiduciosa. Stamattina a Roma si sono svolte le audizioni con la procura federale. L’ex atleta azzurra diritmica, diventata ormai la prima di una lunga lista di denuncianti, afferma di aver «solo raccontato la sua esperienza»: «A un certo punto la persona non riesce più a resistere e diventa tutto pesante. Le medaglie mi sono costate tanto – continua– Finché la fatica si ferma all’allenamento e al sudore va bene, poi quando sfocia in altre cose non ne vale più la pena». Rivolge un messaggio anche alle altre atlete ...

