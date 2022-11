Calciomercato.com

Nella ripresa chance per Leao masi e' fatto sempre trovare pronto. Annullato dal Var un gol ad Origi per fuorigioco. Il Milan scivola a - 8 dal Napoli 14Giornata Spezia - Udinese 1 - 1, ...Venti minuti di studio,poi la pressione rossonera aumenta:Diaz in spaccata fuori di poco, Rebic cicca la palla di testa da ottima posizione,un supersalva su Origi,sulla capocciata ... Carnesecchi vola nella 'sua' Cremona: l'Atalanta e le big osservano Il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Milan: 'Abbiamo sporcato loro la partita, siamo stati bravi. Per noi è un punto importante, da valorizzare ...Il Milan pareggia a Cremona e il Napoli, che nel pomeriggio aveva battuto l'Empoli 2-0 al Maradona, vola in classifica ...