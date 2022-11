Brembo | utile corre a 234 | 8 milioni | ricavi +33%

I ricavi netti consolidati dei primi nove mesi diammontano a 2.728,2 milioni, in crescita del 33,6% (+27,5% a cambi costanti) rispetto ai ... Il risultato prima delle imposte evidenzia un...chiude i primi nove mesi dell'anno con unnetto a 234,8 milioni di euro, in crescita del 39,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi salgono a 2,73 miliardi (+33,6%). Il ...Brembo chiude i primi nove mesi dell'anno con un utile netto a 234,8 milioni di euro, in crescita del 39,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi salgono a 2,73 miliardi (+33,6%). (A ...Andamento positivo in tutti i settori in cui opera il gruppo: forte crescita nei mercati del Nord e Sud America ...