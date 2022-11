Bari | violenza su un detenuto con problemi psichiatrici | tre agenti arrestati per tortura

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Le indagini sono state coordinate dai pm Spagnolo e Maralfa. Glisospesi dal servizio per 12 mesi sono Antonio Rosati , 55 anni, e Giovanni Spinelli , 41 anni. Sospensione per otto mesi ...

...penitenziaria di. I fatti risalgono al 27 aprile scorso, quando, per quattro minuti un 41enne detenuto sarebbe stato picchiato da alcuni agenti, con la complicità di alcuni colleghi. La...Le indagini sono state coordinate dai pm Spagnolo e Maralfa. Gli agenti sospesi dal servizio per 12 mesi sono Antonio Rosati , 55 anni, e Giovanni Spinelli , 41 anni. Sospensione per otto mesi ...Alle prime ore dell’alba personale della Sezione P.G. – Aliquota CC della Procura della Repubblica presso Tribunale di Bari, ha dato esecuzione a un’“ordinanza applicativa di misura cautelare agli arr ...A Bari tre agenti della Polizia Penitenziaria sono stati arrestati e sei sospesi, accusati di “tortura in concorso“. L’ordinanza di misura cautelare è stata emessa dal GIP di Bari per presunte violenz ...