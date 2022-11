Torna Sarnico Magic Christmas | percorsi luminosi | pattinaggio e slitta interattiva di Babbo Natale

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 novembre 2022). La magia delsbarca nuovamente sulle rive del lago d’Iseo: “ad animare, per oltre un mese, le vie dicon luci d’atmosfera ed eventi organizzati da Pro Lococon il supporto del Comune e dell’Associazione Commercianti ed esercenti di. Dal 3 dicembre 2022 fino all’8 gennaio 2023 il Centro Storico disi accende disegnando un percorso luminoso composto da decorazioni aeree e installazioni tridimensionali per le vie del paese rivolte in particolare ai più piccoli come una casetta di marzapane, un simpatico scoiattolo, un pupazzo di neve. L’illuminazione, particolarmente suggestiva, è cornice di spettacoli, manifestazioni, eventi per tutte le età. ...