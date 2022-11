Qatar 2022 | ambasciatore dei Mondiali Khalid Salman | “L’omosessualità è un danno mentale”

(Di martedì 8 novembre 2022) I gay hanno “un”. Oltretutto da nascondere ai bambini perché è “qualcosa che non va bene”. A dirlo, a pochi giorni dall’inizio dei, è stato, l’delper la Coppa del Mondo che inizierà il 20 novembre. Nel corso di un’intervista alla tv tedesca Zdf per il documentario Geheimsache, in onda mercoledì sera,, ex calciatore professionista, ha detto che “è un”, specificando che “bisogna accettare le nostre regole qui”. Quindi ha definitocome “haram”, cioè proibita secondo l’Islam. A quel punto l’intervista è stata interrotta dal Comitato ...

... visto che domenica pomeriggio il Torino sarà nuovamente in campo, a Roma, per l'ultimo impegno prima dello stop in vista del Mondiale imminente in: "In difesa sto valutando se utilizzare sia ...... Khalid Salman, 60 anni, ex calciatore, nel corso di un'intervista alla televisione tedesca Zdf che ha curato il reportage 'Geheimsache' che andrà in onda questa sera. Khalid Salman ha ...(ANSA) - BERLINO, 08 NOV - L' ambasciatore dei Mondiali del calcio del Qatar, Khalid Salman, ha definito l'omosessualità un "danno psichico", nel corso di un'intervista rilasciata alla emittente ...Pochi giorni all’inizio dei Mondiali 2022 in Qatar e una nuovo scandalo accompagna ancora la marcia d’avvicinamento alla rassegna iridata ...