Nexi Mobile POS è ancora il più economico | in offerta fino al 27 novembre 2022

(Di martedì 8 novembre 2022)POS èil POSpiùdisponibile sul mercato, grazie a una nuovache sarà attiva da giovedì 10 a domenica 27, non a caso periodo di Black Friday. Il POSdi casa(qui la nostra recensione), per poco più di due settimane, sarà ina 15 €. Praticamente il costo di attivazione, normalmente a 29 €, sarà dimezzato, con uno sconto di ben 14 €.POS Ina 15 € dal 10 al 27Acquista ora! ...

Risparmi Oggi

A tripla cifra gli acquistiin negozioha archiviato il primo semestre dell'anno, registrando un incremento del 185% delle transazioni con smartphone in negozio in Italia. L' aumento dei ...Pos - Pos Portatile Contactless, Lettore Elettronico Portatile . . Bit4id Lettore Smart Card di Firma Digitale miniLector Evo con connessione USB . . myPOS Carbon - con Stampante . . ... Nexi Mobile POS in offerta a 24 euro fino al 20 ottobre 2022 Nei primi sei mesi del 2022 cresce del 164% anche il volume dagli acquisti mobile in store. In aumento del 58% il numero di carte Nexi registrate su app di Mobile Payments.