Midterm | Trump scatenato | “Nancy Pelosi è un animale”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov – Donalda muso duro contro. “Un”, la definisce l’ex-presidente, nel corso di un comizio in Ohio, mentre tutto è pronto per le lezioni di medio termine, in via di svolgimento nella giornata di oggi.: “è un” Come riporta Tgcom24, l’ex presidente l’ha toccata “pianissimo”, per essere sarcastici. Donaldattacca diretto, definendola addirittura “un”. Aggiungendo che “mi ha messo sotto impeachment per due volte, per nulla”. Ovviamente, l’attacco alla dem è solo uno dei tanti. Il tycoon si ècontro tutti i suoi rivali. Poi la dichiarazione: “Il 15 novembre farò un grande ...