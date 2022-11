Meteo | nuova perturbazione porta pioggia sul nord e Toscana

(Di martedì 8 novembre 2022) Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, avvisa comunque che non sarà così caldo come è avvenuto durante le ottobrate visto che l'anticiclone si sta spostando verso l'Europa centrale e ...

iLMeteo.it

Ancora sole su gran parte dell'Italia con una nuvolosità in aumento al Centronord e temperature massime sopra le medie stagionali. Sono queste in sintesi le previsioni per oggi. Tra domani e giovedì ...Il termine Novembrata l'abbiamo coniato proprio per sottolineare quella che può essere unafase climatica a tratti straordinaria. Il precedente peggioramento provocato dal primo ciclone dell'... Meteo: Prossimi Giorni, pronta un'eccezionale Novembrata sull'Italia, vediamo le conseguenze e quanto durerà BORGO VALBELLUNA - I rulli, le presse, i nastri trasportatori con i pezzi da essiccare, da smaltare e da mettere in forno hanno fatto da sottofondo alla presentazione del progetto di ...Vede a suo dire la cassa del supermercato aperta e prende la somma di 250 euro poi la fuga. Inseguito da uno dei dipendenti nel tentativo di fuggire con la macchina trascina la parte offesa ...