Lozano e Zielinski dalla panchina | il Napoli non si ferma più

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Una partita bloccata, poi Spalletti azzecca i cambi, stravolge il suoe gli azzurri vincono la gara e conquistano tre punti pesantissimi. Finisce 2-0 la gara del Maradona contro l’Empoli, uno dei tre anticipi di questo turno infrasettimanale della 14^ giornata di Serie A. Un match, come detto, bloccato: poi nella ripresa il tecnico toscano cambia volto alla squadra con gli ingressie trova due gol con. Nove le reti pescatein questa stagione per Spalletti, che con questa vittoria diventa il primo allenatore della storia a vincere 10 partite di fila in Serie A con due squadre diverse: prima del2022-2023 c’era stata la Roma 2005-2006, e ...