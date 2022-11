L’ambasciatore dei Mondiali del Qatar fa discutere | “l’omosessualità è una malattia mentale”

(Di martedì 8 novembre 2022) “Essere gay è haram ed è una. Molte cose entreranno nel Paese, parliamo di gay. Tutti accetteranno che vengano qui ma dovranno accettare le nostre regole”, con queste affermazioni,deidel2022 lascia tutti sconcertati, a meno di due settimane dall’inizio della rassegna iridata. Khalid Salman, ex calciatore 60enne, ha rilasciato queste parole in un’intervista alla tv tedesca Zdf, affermando che per luiè un peccato. L’intervista è stata interrotta dal portavoce del Comitato organizzatore dei. L'articolo CalcioWeb.

