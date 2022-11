Wired Italia

Il cheguasta, visto i duri mesi che ci attendono tra bollette, rincari dele inflazione....aveva detto che "nella situazione attuale ci sono delle esigenze a breve termine che richiederanno investimenti significativi nelle infrastrutture per ilper i Paesi in via di sviluppo esolo. Gas: non illudiamoci, il prezzo è destinato a risalire La sede scelta per la Cop27 renderà alcuni temi più importanti, o addirittura più complicati, di quanto già non siano. Finanza climatica, diritti umani e nuove infrastrutture per estrarre gas e petrol ...Il dottor Della Dora, sarebbe stato colto verosimilmente da un infarto e la sua auto ha percorso circa trecento metri per finire la sua corsa contro la colonnina del gas entrando in un’abitazione ...