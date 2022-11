Francesca De André | si mette a nudo sui social | “Amo condividere…”

Leggi su newstv

(Di martedì 8 novembre 2022) La nipote del leggendario Fabrizio Deha deciso dirsi completamente asuinetwork, facendo perdere la testa ai fan. Nata nel 1990 a Genova,Deè nota per essere la figlia di Carmen Cespedes e Cristiano Dee, di conseguenza, la nipote del leggendario Fabrizio DeDe, fa perdere la testa ai fan sui(via Instagram)Nonostante il rapporto travagliato con il padre, per molto tempo ha seguito le sue orme nel mondo della musica che ha poi messo da parte a favore dello spettacolo. È apparsa in diverse trasmissioni televisive in qualità di ospite fissa e, nel 2011, ha partecipato a “L’isola dei famosi” attirando l’attenzione del grande ...