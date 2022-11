Elezioni di midterm | Trump sente aria di vittoria | “Ci attende una notte fantastica”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 8 novembre 2022) Dopo averlo attaccato per giorni, Donaldora invita i suoi sostenitori dell’elettorato repubblicano a votare oggi per Ron De Santis, riconfermandolo come governatore della Florida. L’endorsement dell’ex-presidente è arrivato ad un comizio ieri sera a Miami dopo chesi era preso gioco domenica di DeSantis, chiamandolo Ron De Sanctimonious, ovvero l’ipocrita. DeSantis è considerato un possibile candidato repubblicano alle presidenziali epotrebbe annunciare la sua candidatura il 15 novembre. Proprio stamattina aveva detto che intende fare un “annuncio molto importante” il 15 novembre nella sua residenza in Florida a Mar-a-Lago. “Farò un grande annuncio martedì 15 novembre a Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida”, aveva anticipato stamanedurante una manifestazione nello stato dell’Ohio per le ...