Amici 22 | Lorella Cuccarini vuota il sacco su NDG | Niveo e Cricca | Spero che in finale arriveranno dei ragazzi

Cuccarini è al suo terzo anno come insegnante di22 . Era certa sarebbe tornata anche quest'anno, è stata una conferma avvenuta in modo naturale dato che nelle sue prime due edizioni ...È noto al grande pubblico anche come insegnante e direttore d'Orchestra nel programma '' di ... Zucchero Fornaciari, Max Gazzè, Ron, Ornella Vanoni, Avion Travel, Biagio Antonacci,...Amici 22, Lorella Cuccarini parla del rapporto con Rudy Zerbi e Arisa: “Nel programma c’è un po’ di pepe ma fuori…”. La professoressa di Amici ...La professoressa di Amici 22 rivela il suo pensiero sui tre giovani cantanti della sua squadra: Niveo, NDG e Cricca.