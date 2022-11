Sorteggio Conference League | ecco le avversarie di Lazio e Fiorentina

A Nyon giornata decisiva per i sorteggi di Champions League, Europa League eLeague. I sorteggi degli ottavi di finale di Champions sorridono alle italiane. Il Napoli,...League "...Il Bragascomodo per la Viola: è terzo in Portogallo Saranno i rumeni del Cluj gli avversari della Lazio di Sarri negli spareggi per la fase a eliminazione diretta dellaLeague . ...L’esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League: Napoli con Eintracht Francoforte, Milan Tottenham, Inter col Porto. Sorteggio per le italiane in Champions: Napoli-Eintracht, Milan ...I ragazzi di Sarri sono retrocessi dall’Europa League e pertanto non saranno testa di serie, mentre la Fiorentina potrà godere di tale beneficio. La Lazio può pescare Anderlecht, Lech Poznan, Partizan ...