Sondaggi | numeri clamorosi Ci sono moltissime novità E' cambiato tutto Dati

(Di lunedì 7 novembre 2022), M5S supera il Pd. Confermato ilo di Affaritaliani.it Sale ancora Fratelli d'Italia e arriva al 29,4%, secondo il nuovoo Swg per il Tg de La7. Confermato il sorpasso del Movimento 5 Stelle (in crescita al 16,8%) sul Pd, in calo al 16%. Azione - Italia Viva all'8,4% è davanti alla Lega e a Forza Italia. Iscriviti alla newsletter

Affaritaliani.it

, M5S supera il Pd. Confermato il sondaggio di Affaritaliani.it Sale ancora Fratelli d'Italia e arriva al 29,4%, secondo il nuovo sondaggio Swg per il Tg de La7. Confermato il sorpasso del ...'Basta saper contare: l'opposizione non ha i, non può infastidirla. I problemi le verranno ... Deduco che il sorpasso del M5S ai danni del Pd, annunciato da certi, non la stupisce. '... Sondaggi, numeri clamorosi. C'è un sorpasso. Anzi, più di uno. Dati choc Sale ancora Fratelli d'Italia e arriva al 29,4%, secondo il nuovo sondaggio Swg per il Tg de La7. Confermato il sorpasso del Movimento 5 Stelle (in crescita al 16,8%) sul Pd, in calo al 16%. Affarital ...Inoltre, il loro numero uno Alberto Nuñez Feijóo sta perdendo punti in ... dove la leader territoriale del PP Ayuso comserva, secondo il sondaggio pubblicato oggi da El Mundo, un’importante capacità ...