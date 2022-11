“Sapete cosa le faccio?” Choc al GF Vip 7 | questa è roba da squalifica immediata

(Di lunedì 7 novembre 2022) Non solo si è dovuta trovare a convivere con la ex fidanzata del suo attuale flirt, la nuova concorrente del GF Vip 7 Micol Incorvaia, che è stata diverso tempo insieme ad Edoardo Donnamaria. Antonella Fiordelisi adesso ha pure un’altra nemica alla quale ha dichiarato guerra, Oriana Marzoli, questo è soltanto l’inizio. La nuova concorrente ha subito suscitato antipatie al GF Vip 7, sarà sicuramente un personaggio in grado di dar soddisfazioni al pubblico proprio perché è sempre in mezzo agli argomenti più scottanti. Antonella Fiordelisi vuole “distruggere” Oriana Marzoli. L’ha promesso ai coinquilini suscitando delle critiche online. GF Vip 7, le paroledi Antonella Fiordelisi Il GF Vip 7 prenderà provvedimenti? Di quest’andazzo Alfonso Signorini perderebbe tutti i concorrenti del suo reality in meno di una settimana. Staremo a vedere ma, per il ...

AreaNapoli.it

... come dico sempre é solo la mia opinione, condivisibile o no, é la stessache pubblicherò sul ... perché non é facile giocare bene e vincere e chi lo dice é un risultatista per mentalità,...benevolete e come fare per ottenerlo. ARTICOLO PRECEDENTE Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi, 7 novembre ARTICOLO SUCCESSIVO Anticipazioni Tempesta d'Amore: la puntata di ... Silver Mele: 'Atalanta-Napoli, Gasperini ha ragione. E sapete cosa significa' San Martino in Puglia, dove andare, che fare, come si festeggia Vediamo insieme cosa si fa a San Martino in Puglia con qualche idea da nord a sud."Mio figlio non aveva mai parlato con me di questa storia, non sapevamo niente. Mesi fa, mio figlio più piccolo mi disse: Daniele ha una storia con una certa Irene, che studia… Leggi ...