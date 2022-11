Ong? Quando Lamorgese Sallusti smaschera la sceneggiata sinistra

Leggi su iltempo

(Di lunedì 7 novembre 2022)? Sette navi cariche di migranti bloccate dall'ex ministro dell'Interno Luciana. A ricordarlo in collegamento con "Non è L'Arena" domenica 6 novembre è il direttore di Libero Alessandroche chiede alladi piantarla con lasui naufraghi. Sono ore di tensione al porto di Catania per lo sbarco "a metà" dei naufraghi a bordo delle navi Humanity1, dellaSos Humanity e della Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Nel corso della puntata il conduttore di La7 Massimo Giletti si collega con la sua inviata in Sicilia tra i cittadini che protestano per far scendere dalle navi i migranti. "È uno scandalo umanitario se lo fa il governo di destra mal'ha fatto quello di?" domanda il direttore che poi ...