Moria di librerie a Roma | chiudono 230 negozi tra Centro Storico e periferia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 7 novembre 2022) E’ drammatico l’esito dellechiuse sul territorio di, che solamente negli ultimi due anni tocca il numero di 230 attività che hanno chiuso definitivamente i battenti. Le motivazioni dietro questacommerciale, anzitutto sono direttamente dipese dal Covid-19: al pari delle altre attività commerciali, tanti imprenditori non hanno più avuto le liquidità per pagare gli affitti dei propri locali con le chiusure, oppure trovato i fondi per portare avanti la propria impresa e pagare il proprio personale. Tra i settori maggiormente colpiti, soprattutto quello legato al mondo della libreria e in particolare dell’editoria. Dopotutto, tale settore era già in profonda crisi nel periodo di pre pandemia, come ci dimostrò il mercato online dei libri o il calo della lettura in Italia. Una scure che non ha interessato solo piccola ...