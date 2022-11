Le parole di Nick Carter dei Backstreet Boys per la morte del fratello Aaron Carter

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il rapper americanoè stato trovato morto nella sua casa in California il 5 novembre 2022, all’età di 34 anni. Suoha postato per lui un tributo su Instagram., 42 anni, star dei, ha condiviso una serie di foto di lui insieme alminore,, di quando erano più piccoli, accompagnata da una lunga e toccante dedica al. “Il mio cuore è spezzato“, inizia. “Anche se io e mioabbiamo avuto un rapporto complicato, il mio amore per lui non è mai venuto ...