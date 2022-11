I consigli per rallentare l’invecchiamento

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 7 novembre 2022) Al giorno d’oggi, si può arrivare in salute e sentendosi più giovani anche a un’età molto avanzata (parliamo anche di ottanta o novant’anni), ma tutto dipende unicamente dalle nostre scelte quotidiane e dal nostro stile di vita. Infatti, avere un’età biologica (quella dimostrata dal nostro organismo) migliore e meno avanzata di quella anagrafica (quella, cioè, che abbiamo realmente) si può, ma farinevitabile dell’organismo e arrivare in salute e sani alla terza età è del tutto una nostra scelta. Non esistono, di fatto, scorciatoie miracolose: non sarà una crema antietà, né un particolare integratore, a risolvere il problema, bensì sarà l’attenzione, a trecentosessanta gradi, al nostro stile di vita a fare inevitabilmente la differenza. In particolare, bisogna fare attenzione all’alimentazione e a evitare una vita sedentaria ...