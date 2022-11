Gessica Notaro | la proposta di matrimonio | «L’amore non fa male»

Il suo primo amore sono stati i cavalli andalusi, ma il lieto fine della propria favolaha scelto di scriverlo con Filippo Bologni . Il sei volte campione italiano nel salto ad ostacoli ha chiesto infatti all'ex Miss Romagna di sposarlo con una proposta di matrimonio da ...Da www.lastampa.itfilippo bolognie Filippo: ad unirli è di nuovo Fieracavalli. Per i promessi sposi è stato amore a prima vista nel 2019 proprio a Verona in occasione della manifestazione leader ...Filippo Bologni ha chiesto alla compagna, sfregiata nel 2017 con l’acido dall’ex fidanzato, di sposarla a Fieracavalli Verona. I due si sono conosciuti a questa manifestazione nel 2019 ...Gessica Notaro e Filippo Bologni si sposano. Sul campo di gara di Fieracavalli l’atleta azzurro si è inginocchiato davanti alla fidanzata per farle una proposta di matrimonio (pubblica) del tutto ...