Fringe Benefit per dipendenti fino a 600 euro

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il decreto Aiuti-bis (D.L. 115/2022, convertito dalla L. 142/2022), limitatamente al periodo di imposta 2022, ha innalzato a 600il limite entro il quale è possibile riconoscere aibeni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. L’Agenzia delle Entrate, nella giornata di venerdì 4 novembre, si è espressa sul tema fornendo alcuni importanti chiarimenti. In particolare, l’Agenzia ha confermato che sono incluse tra iconcessi ai lavoratori anche le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Tali spese devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che ...

L' Agenzia delle Entrate , attraverso una nuova circolare, ha chiarito le modalità di erogazione deida parte delle aziende. Il dl Aiuti bis ha innalzato per il 2022 da 258,23 euro a 600 euro il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da ...Per poter accedere ai, bouns da 600 euro esentasse, sarà necessario presentare e conservare una serie di documenti : il datore di lavoro dovrà infatti acquisire e archiviare le bollette del proprio ...In previsione di eventuali controlli fiscali, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire una serie di documenti ...L’Agenzia delle Entrate ha spiegato come è possibile ottenere il bonus da 600 euro per le bollette e quello da 200 euro per il carburante.