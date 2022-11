Turista dimentica in aeroporto una borsa con 20 000 dollari | i dipendenti gliela restituiscono

Leggi su tpi

(Di domenica 6 novembre 2022) Unbritannico in Kenya ha lasciato agli arrivi dell’Wilson di Nairobi unacon circa 20 milaed altri oggetti di valore. Per sua fortuna non sono andati persi, ma tredell’gli hanno restituito la, con all’interno tutto il contenuto. I protagonisti della storia sono due impiegati dell’autorità aeroportuale del Kenya (Kaa), in particolare il supervisore della sicurezza dell’area bagagli, Joseph Kabangi, e l’addetto, Martin Kamau, oltre a un agente di polizia, Braejeliner Fikiri, di stanza al secondo scalo aeroportuale di Nairobi. Tutti e tre, estremamente virtuosi e corretti, sono stati elogiati dalla direzione della Kaa e riceveranno un compenso, come confermato in un’intervista resa all’emittente Citizen ...