Salisburgo | una big della Premier prova a beffare il Lipsia

Di nuovo 72 ore. Settantadue ore trapartita e l'altra. Al Milan era già capitato tra Torino e, e trae Spezia. Adesso succede per la terza volta consecutiva, tra Spezia e Cremonese. E' la finestra più corta che ...Al difensore rossonero sono arrivati i complimenti dileggenda dello sport italiano. Queste le ... Contro ilha messo pezze importanti giocando da difensore ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Theo Hernandez, poi pareggio Daniel Maldini, risolve il francese (La cronaca) Il Napoli vince in rimonta a Bergamo (ANSA) ...