Reddito di cittadinanza solo a chi ne ha diritto | Tridico INPS sta con il Governo Si fa largo il piano Salvini per finanziare la riforma pensioni?

Per il presidente Inps possibile un miglioramento sull'accesso al lavoro Tridico ricorda anche il valore dell'intervento previsto daldiindicando come possibile un miglioramento ...Enrico Marro per www.corriere.it GIORGIA MELONIIl prossimo anno ildicambierà, su questo non ci sono dubbi. Ma non sarà facile mettere in pratica la stretta annunciata dalla premier Giorgia Meloni in ... Reddito di cittadinanza, il presidente dell'Inps: «D'accordo con il governo, vada a chi ne ha diritto» Il Reddito di cittadinanza vada a chi ne ha diritto. «Sono totalmente d'accordo a che le erogazioni vadano a chi effettivamente ne ha diritto ...Il reddito di cittadinanza ha protetto moltissime famiglie dalla povertà in questi anni di crisi, ma va potenziato il sistema di accesso al mondo ...