PGA Tour | crollo di Francesco Molinari a Playa del Carmen

(Di domenica 6 novembre 2022)è scivolato dalla quattordicesima alla sessantottesima posizione dopo il terzo giro del World Wide Technology Championship at Mayakoba 2022. Adel(Messico), appuntamento valido per il PGA, il torinese crolla con un parziale di 77 (+6) per un totale di 211 colpi (64 70 77, -2). L’americano Russell Henley, invece, allunga in vetta alla classifica con un’altra grande prova. Con 191 colpi (63 63 65, -22) è il principale candidato alla vittoria finale a diciotto buche dal termine. Dietro di lui, distanti sei colpi, ci sono i suoi connazionali Will Gordon e Patton Kizzire, entrambi secondi con 197 (-16) davanti all’irlandese Seamus Power, quarto con 198 (-15). Niente da fare per Scottie Scheffler. Il numero due mondiale è trentacinquesimo con 204 (-9) e non ha alcuna ...

Chi ha compiuto un importante salto in avanti è l'irlandese Seamus Power . Grazie ad un giro in 63, con i conseguenti 8 colpi guadagnati, Power ha scalato 18 posizioni, piazzandosi in quarta a - 15. ...Francesco Molinari ha chiuso al terzo posto il primo round del World Wide Technology Championship at Mayakoba. Con uno score di 64 ( - 7), il torinese è distante due soli colpi dall'americano Will ...