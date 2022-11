Milan-Spezia 2-1 | Pioli | “Vittoria sofferta ma importante”

Leggi su sportface

(Di domenica 6 novembre 2022) “È una partita che ci siamo complicati e che avremmo dovuto chiudere nel primo tempo. Dopo il pari abbiamo cercato tanti palloni lunghi, perdendo lucidità. È unama. Il primo tempo mi è piaciuto”. Con queste parole il tecnico del, Stefano, ha commentato laa San Siro contro lonella tredicesima giornata della Serie A 2022/2023. “Noi dobbiamo arrivare dopo la partita con la Fiorentina il più in alto possibile e fare la corsa su noi stessi – ha detto l’allenatore dei rossoneri ai microfoni di Sky Sport – Noi crediamo in quello che facciamo e abbiamo qualità per stare dentro la partita. Sul carattere non siamo secondi a nessuno. Con Giroud avevo fatto una videochiamata prima che arrivasse e ho capito subito si ...