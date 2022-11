LIVE Juventus-Inter 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Rabiot porta in vantaggio i bianconeri

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Colpo di testa largo di De Vrij sul cross dald’angolo. 59? Stop impreciso di Lautaro sul suggerimento di Dzeko: poteva essere una buona occasione. 58? Ora la Juve è serrata nella propria metà campo: l’deve aumentare l’intensità. 56? Fallo di Danilo su Dzeko e l’può ripartire con la punizione. 55? L’adesso si sta innervosendo: fallo di Lautaro su Locatelli e punizione. 53? Ripartenza perfetta dei: Kostic elude l’vento di Barella e si fa sessanta metri: rimorchio in mezzo perche con il piattone la mette all’angolino. 52? GOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!! LA JUVE E’ IN! 51? Danilo legge il ...

FORMAZIONI UFFICIALI- INTERJUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. AllegriINTER (3 - 5 - 2): ...... sventagliata di Skriniar per Dimarco, bel movimento a mandare fuori giri Cuadrado ma conclusione sulla schiena di Dzeko e palla sul fondo 1' lungo lancio in area per laverso Rabiot, ...L'Inter di Simone Inzaghi arriva allo Juventus stadium per il Derby d'Italia. Nerazzurri che punteranno sul tandem composto da Dzeko e Lautaro ...Ritmi blandi e grande equilibrio nel primo tempo del derby d'Italia. Allo Stadium, Juventus e Inter concludono sul risultato di 0-0 la prima frazione di gioco, con i nerazzurri più vicini alla rete de ...