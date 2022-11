La Terra rischia di diventare come Marte | scienziati divisi sul tema

(Di domenica 6 novembre 2022) Davvero ladi? In base ad uno studio pubblicato su Earth and Planetary Science Letters il nucleo del nostro pianeta si starebbe raffreddando a una velocità maggiore di quanto finora ritenuto. È il risultato di uno studio sulla conduttività di un minerale, la bridgmanite, predominante al contatto tra il nucleo liquido, che circonda quello solido più profondo all’interno del nostro pianeta, e il mantello a 2.900 chilometri di profondità. L’analisi ha riscontrato che la bridgmanite, alla temperatura e alla pressione presumibilmente esistenti al contatto nucleo esterno/mantello, ha una conduttività termica di 1,5 volte superiore al previsto. Ne deriva che il flusso di calore che proviene dal nucleo si propaga con maggiore efficienza verso gli strati più superficiali ...

Dailycases

di diventare per remissività, insipienza e calcolo anche il progetto di quell'Occidente ... mentre Roma si animava finalmente del popolo della pace, era ind'Arabia, in Bahrein, con ...... traversone sul secondo palo che termina direttamente oltre la linea bianca 39' Lanzarotti... esterno destro che viene controllato ada un attento Porta, al rientro tra i pali dopo le due ... ONU: la Terra rischia il “Collasso Climatico” Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...