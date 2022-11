Inter | Matturro è vicinissimo | colpo a un passo per Marotta

(Di domenica 6 novembre 2022) I nerazzurri sono in chiusura per il giovane difensore del Defensor Sporting. Le ultime sul probabilediper l’prepara un nuovoper i nerazzurri. Come scrive El Pais, l’infatti sarebbe molto vicino a chiudere l’affare per il diciottenne difensore del Defensor Sporting. L’investirà 3 milioni nel pagamento del cartellino del calciatore, con il Defensor che avrò il 20% dell’incasso in caso di un’ulteriore vendita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

