Elicottero precipitato | verso autopsia solo sui due piloti

(Di domenica 6 novembre 2022) "L'sarà effettuata con grande probabilità unicamente sui due, verosimilmente non sui passeggeri". Lo ha detto il procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro, nel corso della conferenza indetta l'indomani della tragedia aerea sul Gargano in cui hanno perso la vita sette persone. "Speriamo di concedere il nullaosta per il rilascio delle salme il prima possibile – ha detto – Tra qualche ora giungerà qui a Foggia anche il console sloveno". Nell'incidente è morta una intera famiglia di Lubiana: padre, madre e i due figli di 13 e 14 anni. Per quel che riguarda la rimozione del rottame dell', Vaccaro non si sbilancia sui tempi: "se i consulenti tecnici consentiranno il taglio della carcassa, allora i tempi saranno più brevi".

A volte però si deve rendere conto di assurde tragedie, come quella avvenuta nella giornata del 5 novembre in provincia di Foggia , in Italia dunque, dove undella Alidaunia èSono state estratte le prime 5 salme dalle lamiere dell'ieri sul Gargano. Le salme sono state portate in un centro operativo, una sorta di campo base che si trova a quattro chilometri dal luogo della tragedia. Sul posto stanno ...Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, in una conferenza stampa al termine delle operazioni di recupero delle salme delle sette vittime del tragico incidente ...«Sapevamo tutti che c'era una forte perturbazione sul Gargano, tant'è che venerdì l'elicottero non era partito. Sapevamo che le condizioni non erano ideali. Non so ...