Depressione stagionale | cos' è e come fronteggiarla al meglio

Luca Galvani

Sembrava persa, Daria Kasatkina da Togliatti, Russia. Col recorddi 5 - 2 contro le top 5, con le due sconfitte sempre e solo contro la numero 1, Swiatek, ... E' caduta anche in: "...In realtà il disturbo affettivoè una condizione seria, che deve essere opportunamente ... può sviluppare ansia,, disturbo post traumatico da stress e problemi del sonno . Che ... Depressione stagionale: cos’è, i sintomi e tre consigli per prevenirla Più le giornate si accorciano, più l'umore è cupo. Se il malumore si presenta in modo stagionale e regolare, potrebbe trattarsi di depressione invernale. Non stiamo parlando di una scusa per il cattiv ...Per molte persone l'impatto con l'arrivo dell'ora solare può provocare diversi disturbi di carattere psicologico. Lo psicologo e psicoterapeuta Stefano Scatena ci spiega il motivo e cosa fare ...